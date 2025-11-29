28日、スペイン北部ゲルニカを訪れたドイツのシュタインマイヤー大統領（左から3人目）（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのシュタインマイヤー大統領は28日、1937年にナチス・ドイツの無差別爆撃を受けたスペイン北部ゲルニカを、ドイツの国家元首として初めて訪問した。大統領府の報道官が明らかにした。シュタインマイヤー氏は犠牲者に哀悼の意を表し、ドイツの「歴史的責任」を強調した。ロイター通信によると、ス