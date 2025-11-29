北海道の交差点で16日、直進車同士が出合い頭に衝突する瞬間がカメラにとらえられた。信号がない脇道を走っていた車と、国道を走る車がそれぞれ直進したことで衝突したとみられる。1台は歩道へ乗り上げ植え込みに激突し、もう1台はフロント部分が大破した。信号のない脇道からの直進車が衝突北海道・札幌市の国道で16日正午ごろに撮影されたのは、衝突事故の瞬間だ。交差点に差しかかり、目の前に黒い車が見えた瞬間、画面左側から