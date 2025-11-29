狭い穴を通れるのか検証した猫ちゃんたちが注目を集めています。話題の動画の再生回数は60万回を超え「壁から唐突に生えた腕…」「丸穴から見てるだけなのに更に可愛さが増しちゃうなんて」といったコメントが集まっています。 【動画：ネコは顔が通れば体も通るのか…穴をあけて検証してみると→想像以上にかわいすぎる展開】 穴を通り抜けられるか？ YouTubeアカウント「《あつし》Channel@猫たちと一緒」に投稿されたのは、