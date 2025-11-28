株式会社ブリッツは、株式会社アイシンが開発した「Motion Control Beam」を採用し、同社のサスペンション開発ノウハウを融合させた新製品「B-MCB（ビー・エムシービー）」を発表した。 同製品は、ボディの変形を抑制し、乗り心地と操縦安定性を高めるアシストパーツであり、車種専用設計によって効果的な装着と性能向上を実現している。今回、第1弾としてGR86／BRZ用フロントキットが2025年11月27日に発