マイルＣＳで５着だったエルトンバローズ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は有馬記念（１２月２８日、中山）を視野に調整される。夏から重賞３連勝中のヤマニンチェルキは引き続き岩田望でカペラＳ（１２月１４日、中山競馬場・ダート１２００メートル）。その後はリヤドダートスプリント（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）など中東遠征を予定する。毎日王冠３着