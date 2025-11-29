＜いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ＞10月8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。◇◇◇日刊スポーツをご覧の皆様！