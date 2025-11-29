角田の未来について様々な憶測が飛び交っている(C)Getty Images今週末に開催されるF1第23戦カタールGP終了後、レッドブルは来季のドライバーラインナップを決定する。ローラン・メキース代表が意向を明かしたことにより、週明けには、レーシングブルズも含めたグループ内における新たな陣容が定まることになる。【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン当事者の1人である角田裕毅はレッドブル