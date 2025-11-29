韓国のマラソン大会で発生した男性監督による女性ランナーへの“不適切な身体接触”騒動が、国際的に問題視される事態となっている。【画像】女性ランナーに男性監督が不適切な接触？問題の瞬間韓国では11月23日に「2025仁川国際マラソン大会」の女子国内部が行われ、三陟（サムチョク）市庁陸上チームに所属するイ・スミンが2時間35分41秒のタイムで1位でゴールした。この際、三陟市庁のキム・ワンギ監督がタオルを渡そうと、ゴー