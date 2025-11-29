冬のスイーツが恋しくなる季節に、ビアードパパから今年も心躍る限定シュークリームが登場します。“プレミアム北海道生クリームシュー”は、発売されるたび大きな話題を呼ぶ人気メニュー。コク深い北海道産純生クリームを使った上品な味わいは、一度食べれば忘れられない贅沢さです。さらに、見た目も可愛いリング型“パリブレスト”も期間限定でお目見え♪自分へのご褒美にも、