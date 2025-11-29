全日空は、エアバス320型機と321型機の整備作業のため、きょう、国内線65便が欠航になると発表しました。あわせて9400人ほどに影響が出るということです。【写真を見る】ANA 65便欠航約9400人に影響使用機体の整備作業のため欧州航空安全庁がエアバス319・320・321型機に整備を指示エアバス319、320、321型機をめぐっては、欧州航空安全庁＝EASAが機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対応をとるよう指