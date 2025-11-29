元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜が手がけるランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、星空をテーマにした新作「Stella Lace Bra Set」が発表された。【写真】ランジェリー姿で美脚＆“完熟美ボディ”を披露した小嶋陽菜今回登場する新作は、同ブランドの人気ラインであるExclusive Collectionの新作として展開。静かな夜空に浮かぶ星から着想を得たデザインで、レースには星屑のような極小スパン