¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÈÉðË­µ³¼ê¡Êc¡ËSANKEI ¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡© º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£ ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤ÏÆüËÜÁíÂç¾­¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿2024Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ