今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得したプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサが球場でのオフショットを披露した。２９日までに自身のインスタグラムを更新。「大泣きだったスライリー終盤には仲良くなれました」とつづり、広島の球団マスコット・スライリーとの記念写真などをアップした。この投稿にはフォロワーから「当日お見かけしましたかわいい＆キレイ」「美人すぎる」「透き通って