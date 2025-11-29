「喉が焼けるように痛くなった」──香港・大埔区にある高層マンション群「洪福院（Hung Fook Court）」で11月26日午後に発生した火災で、現地の消防当局は28日、死者が128人になったと発表した。出火からまる2日間が経ち、ほぼ鎮火しているものとみられるが、現在も行方不明者が200人ほどおり、混乱が続いている。【写真】室内から見たリアルな火災の様子…行方不明となった35歳女性ほか火災警報レベルでは、最高レベルの「5」