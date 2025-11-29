2026年1月スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』に、シシド・カフカ、宮澤エマ、仁村紗和、そして小雪の出演が決定！ファッション誌の編集者を夢見て出版社に入社したものの、入社初日にその雑誌の休刊を知らされ、夢を失ったまま生活情報誌の編集部でくすぶる日々を送る主人公・柴田一葉（上白石萌歌）。そんな彼女の運命を大きく動かすのは、カリスマモデルでありながら超女