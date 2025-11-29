日本で最も「道路トンネル」が多い都道府県をご存知だろうか。国土交通省による2024年の統計によると大分県が最多であり、北海道、千葉県と続く。では、トンネルはトンネルでも、山の斜面を人力で掘って穴を開けただけの「素掘りトンネル」に限るとどうだろう。【画像】「これを…人力で掘ったの…？」房総半島の壮大すぎる“手掘りトンネル”を訪れた様子を写真で一気に見るこれには残念ながら統計が存在しない。しかし、道マ