日本の刑事司法では、警察が逮捕した容疑者の起訴・不起訴は検察に委ねられる。地検によっては不起訴比率が50％を超える一方、ひとたび起訴されれば一審の有罪率は95％超にのぼり、裁判の空洞化も指摘される。いま、この不起訴を巡り、金沢発のニュースが波紋を広げている。【画像】不起訴理由を原則公表する方針と報じられた金沢地検マスコミ業界に波紋を広げる金沢地検の“方針転換”とは？（写真：Faustostock/イメージマート