ミステリー、時代、SFなどジャンルを問わず、最も面白いと評価された作品に贈られる山田風太郎賞。2025年11月21日に贈呈式が行われ、『ミナミの春』で同賞を受賞した遠田潤子さんが、デビュー16年目の栄誉への喜びを語ってくれた。【写真】この記事の写真を見る（3枚）第16回山田風太郎賞を受賞した遠田潤子『ミナミの春』（文藝春秋）◆◆◆「ずっと低空飛行のままだと思っていたら大きな賞が」このたびは、山田風太郎賞とい