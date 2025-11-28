デザイナー 見るな（millna）のハンドメイドショップ「カワイイカルト高円寺店」が11月30日に閉店し、原宿・竹下通り裏に移転オープンする。【画像をもっと見る】見るなは、国内外で個展やパフォーマンスをメインに活動。ハンドメイドでアパレルやアクセサリーを製作し、自身のショップで販売している。高円寺の店舗は、2021年にオープン。約4年間営業してきた。新店舗のオープンは2026年1月頃を予定しており、詳細は決まり