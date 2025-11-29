エールディヴィジ 25/26の第14節 ズウォレとヘーレンフェインの試合が、11月29日04:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。 ズウォレはカイ・デローイ（FW）、コーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、マクサンス・リベラ（MF）、リンゴ・メー