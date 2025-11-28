パルコが、静岡パルコが2027年1月末をもって閉店すると発表した。【画像をもっと見る】静岡パルコは2007年3月に静岡中心市街地に開業し、現在まで約18年間にわたって営業してきた。静岡市内外において競合店の開業・リニューアルが継続的に進行するなど店舗を取り巻く商業環境が変化するなか、中長期的な視点で今後の営業について検討した結果、建物賃貸借契約の満了を踏まえ営業終了の決定に至ったという。パルコでは2026年