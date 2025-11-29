上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する2026年1月期のドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の追加キャストとして、シシド・カフカ、宮澤エマ、仁村紗和、小雪の出演が発表された。【写真】パンダモチーフの白黒衣装がかわいいW主演の上白石萌歌＆生田斗真本作は、仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く、笑って、泣けて、