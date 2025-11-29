波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が28日に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「怒涛の展開で涙引っ込んだわ!!」「最悪」「修羅場すぎるでしょー!!」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】夫・慎吾（笠原将）とも対峙するさゆり（田中みな実）いろは（池村碧彩）と圭吾（高嶋龍之介）がジーニア