年末年始の帰省をはじめ、冬休みに合わせた旅行の予定があるならば、やっぱり気になるのがトラベルグッズ。スーツケースサイズに合わせ、持っていくor 置いていくを厳選する作業って毎度のことながら時間、かかりますよね。ならば、逆にセットとして一式まとめておけば持ち運びはもちろん現地でも行動がスムーズなるのではないでしょうか？そんなちょっとした旅の工夫をサポートしてくれるのが、旅の快適さを追求するFresh Tour Se