スイス・ダボスで記者会見するウクライナのイエルマーク大統領府長官＝2024年1月（ロイター＝共同）ウクライナのゼレンスキー大統領が最側近のイエルマーク大統領府長官を解任した。侵攻を続けるロシアとの和平案を巡って、国家の主権に関わる交渉の中心人物を欠くことになり、政権は極めて厳しい局面を迎えた。長年にわたって「盟友」の強権的な手法を容認してきた代償は大きい。イエルマーク氏は大統領府に権限を集め、政権