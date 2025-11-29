マリナーズのカル・ローリー捕手が今季、史上７人目の６０本塁打をマークしたが、ＤＨで出場した試合で打ったのは１１本。捕手出場試合では４９本をスタンドにたたき込んだ。マスクをかぶって本塁打を放ったこれまでの最多記録は２００３年ブレーブスのハビー・ロペスの４２本（代打で１本）だから、大幅に記録を塗り替えたわけだ。ポジションといえないがＤＨでも今季、フィリーズのカイル・シュワバーが５５本（ほかに左翼