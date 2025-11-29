「言葉にしなくても通じ合える」──そんな関係に、憧れる人も多いのではないでしょうか。しかし、一見信頼の証のようにも思えるその「沈黙」が、時に深い後悔を生むこともあるようです。今回は筆者の知人のエピソードをご紹介します。 理想に見えた夫婦のかたち 私にとって両親は、理想の夫婦でした。 子どものころから、2人が喧嘩をする姿を見た記憶がありません。食卓では、父が黙々と食事をして、母がその横で「今