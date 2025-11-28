OTTOCAST（オットキャスト）は、車載エンタメシステムの新モデル「OttoAibox E2」をリリースした。本製品は、長距離ドライブや渋滞時における車内の快適性向上を目的としており、既存のCarPlay（カープレイ）やAndroid Auto（アンドロイドオート）対応カーナビを高性能なAndroid（アンドロイド）タブレットのように活用できる点が特徴である。自動車愛好者やツーリングユーザーにとって