１０月に広島から戦力外通告を受けた中村健人外野手（２８）が２８日、東広島市内で行われた選手会ゴルフに参加し、現役引退を表明した。第２の人生の構想として明かしたのは、プロ野球選手としては異例のテレビ業界への就職。持ち前の明るい性格で、夢への扉をこじ開ける。カープの元気印がユニホームを脱ぐ。その決断に一切の後悔はない。現役引退を表明した中村健は、「野球は終わります。この世界の大変さとすごみを感じら