¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÄ¹¤¯³èÆ°¤·¤¿¥Ú¥ì¥¹(C)Getty ImagesÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµî½¢ÌäÂê¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬È¯¤·¤¿È¯¸À¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î28Æü¤«¤é¥É¡¼¥Ï¹Ù³°¤Î¥ë¥µ¥¤¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥«¥¿¡¼¥ëGP¤òÁ°¤Ë¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥á