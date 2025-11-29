全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、きょう11月29日に33便を欠航する。欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約4,700名。■欠航便NH94大阪/関西（07：05）〜東京/羽田（08：15）NH289福岡（10：20）〜札幌/千歳（12：35）NH290札幌/千歳（14：20）〜福岡（17：00）NH291東京/羽田（06：55）〜鳥取（08：15）NH292鳥