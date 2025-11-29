円安進行は2022年ごろから購買力平価は1ドル100円程度で横ばい10月上旬ごろから円安進行が目立っている円ドルレートは、11月19、20日には終値で1ドル＝157円台となり、約10カ月ぶりの円安水準となった。積極財政・緩和維持を掲げた高市早苗氏が自民党新総裁となる一方、少数与党の下、野党の要求なども取り入れて財政支出が膨張するなどの見方から、金融市場で株高ともに円安が進んだ。高市政権の総額21.3兆円規模の総合経済