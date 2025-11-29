KDDI、京都大学、KDDI総合研究所、公立千歳科学技術大学は、宇宙光通信などの長距離光通信の活用に向け、高品質な通信を少ない電力で可能にする新たなフォトニック結晶レーザーの開発に成功した。 今回の研究により、約6万kmの距離の通信が可能となった。今後も、地球と月の間の大容量宇宙光通信への適用を視野に、技術開発を継続するという。研究の成果は、10月14日に英国科学誌Nature Photonicsのオンライン