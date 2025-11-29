韓国の“美人ゴルファー軍団”がファンミーティングイベントを開催する。【写真】ユ・ヒョンジュ、無防備な“あぐらポーズ”斗山（トゥサン）建設We'veゴルフチームは11月29日と30日の2日間にかけて、斗山We'veザ・ゼニス・セントラル天安（チョナン）モデルハウスでファンミーティングイベントを開催する。イベントにはパク・ヘジュン、パク・キョル、イ・ユルリン、ユ・ヒョジュ、ユ・ヒョンジュ、キム・ミンソル、イム・ヒジョ