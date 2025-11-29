女優・小芝風花の姿にフォロワーは驚いた。２９日までにインスタグラムを更新し、「お知らせです本日、１１月２８日（金）発売の『ＫＩＭＯＮＯａｎｎｅ．ｖｏｌ．７』の表紙を務めさせて頂きましたお手にとって頂けると嬉しいです」と着物雑誌のカバーを飾ったことを報告した。今年はＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の花魁（おいらん）役が話題となった小芝。雑誌では黒髪のスーパー