ソフトバンクは28日、藤本博史球団統括本部付特別アドバイザーの退団を発表した。南海、ダイエー（共に現ソフトバンク）、オリックスでプレーし、1998年に現役引退。2011年に2軍打撃コーチとしてソフトバンクに復帰し、1軍打撃コーチなどを歴任した後、22年から2年間、1軍監督を務めた。