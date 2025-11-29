大分県日田市城町2丁目の墨栄書道教室の会員約130人による作品展が、同市中央2丁目の県信用組合日田支店で開かれている。観覧無料。12月5日まで（土日祝日休み）。今回のテーマは「華」。幼稚園児から80代までの会員が、1年間学んだ約210点を披露。日田げたや鵜（う）飼い舟など、日田の風物を絵にしたうちわも並ぶ。教室を主宰する武石栄華さん（74）は「書を通じて咲く『華』に会いに来てください」と来場を呼びかけている。