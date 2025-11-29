第61回大分県美術展書道展の巡回展（県美術協会など主催）が28日、日田市上城内町の市複合文化施設アオーゼで始まった。力強さやしなやかさがある漢字やかななどの揮毫（きごう）作品96点が展示されている。入場無料。30日まで。書道展には、県美術協会の会員や一般から634作品の応募があった。日田市での巡回展では、書道大賞に選ばれた大分市の渡辺泉さんの「萬葉歌」などの受賞作からの40点に加えて、日田市の出品者の入選