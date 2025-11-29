熊本県議会は28日、定例会を開会し、76億3700万円を増額する本年度一般会計補正予算案など48議案を上程した。8月の記録的大雨の災害復旧費として34億8400万円を計上した。主な個別事業は、国道57号など公共土木施設に13億9100万円▽農林水産業関連施設に12億400万円▽被災した中学・高校施設に4億500万円−など。自宅が全半壊するなどした被災者の生活再建支援費900万円も含まれている。木村敬知事は「引き続き被災者の生活