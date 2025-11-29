大分県日田市中津江村の林業会社「田島山業」（田島信太郎社長）は、地域の生物多様性保全を目指し、同村合瀬にある保有林「みんなの森」でIT大手のLINEヤフー（東京都）と合同調査を行った。LINEヤフーと田島山業は、温室効果ガスの排出削減量や吸収量を取引できる国の「J−クレジット制度」を活用し、昨年2月に二酸化炭素（CO2）の吸収量を売買する10年契約を結んだ。同年9月、みんなの森で植樹活動も行った。生物多様性調