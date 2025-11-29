熊本市議会定例会は28日開会し、46億1779万円を増額する本年度一般会計補正予算案や、市長や市職員らの期末手当、給与の改定に伴う条例改正案など146議案を上程した。予算案の主な事業では、新1年生の安全な通学環境を整えようと、黄色い帽子を配布する事業に850万円を充てた。これまで自治会やPTAから贈られるケースが多かったが、組織への加入率低下もあって保護者の負担となる地域が増加。帽子が行き届かないことが懸念され