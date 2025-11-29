有明海を挟んで向き合う熊本市と長崎県島原市は25日、観光や産業、防災で協力しようと連携協定を結ぶことで合意し、熊本市役所で締結式があった。熊本港−島原港間は約20キロ。2社のフェリーがそれぞれ約30分、約60分でつないでいる。国特別史跡の熊本城に対し、島原城も3月に国史跡に指定された。豊かな湧水など文化的共通項もある。両市によると、連携後はまず、市民の交流を深めようと相手方の城に無料で入場できる施策を来