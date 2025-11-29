長崎に原爆が投下された後、負傷者の救護に当たった人々の体験記などを集めた企画展「あの日命をつなぐために〜被爆体験記で伝える救援と救護」が、長崎市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で開かれている。来年1月31日まで。同館の交流ラウンジには被爆者を乗せた「救援列車」のルートを示す路線図のほか、困難を極めた治療についての証言や写真、絵をまとめたパネルを展示している。救援列車の機関士らの証言映像も