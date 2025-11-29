有明海、橘湾、大村湾の三つの海に面する長崎県諌早市。それぞれの海岸沿いにある遺跡の出土品を一堂に集めた初めての展示会「諫早の縄文展」が29日から、同市東小路町の市美術・歴史館で始まる。縄文人が暮らしの中で使った土器、骨角器など約220点のほか、貝殻や骨など当時の食生活が分かる資料も展示される。3遺跡は、有喜（うき）貝塚、西常盤貝塚、伊木力遺跡。このうち有喜貝塚は1925（大正14）年、京都帝国大（現在の京