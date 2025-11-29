特産のお茶とクジラをテーマにしたイベント「ひがしそのぎカル茶〜フェスタ」が29、30日、長崎県東彼杵町彼杵宿郷の道の駅「彼杵の荘」横の多目的広場駐車場である。全国的な茶品評会で日本一に輝いた実績のある「そのぎ茶」と、かつて水揚げ港があったクジラの魅力を発信する。町内の製茶各店や鯨肉店などが出店する物産展のほか、お茶のいれ方体験も。ステージでは30日に坂本浮立（午前10時）、千綿人形座サポーター（午前11