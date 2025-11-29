長崎県松浦市長選と同市議選（来年1月18日告示、同25日投開票）の立候補予定者説明会が28日、同市内であった。市長選には3選を目指す現職の友田吉泰氏（61）と、新人の大橋尚生氏（50）の2氏が立候補を表明しており、説明会にはこの2陣営が出席した。市議選（定数16）には現職11、新人11の計22陣営が出席した。有権者数は1万7095人（9月1日現在、市選管調べ）。（福田章）