長崎県壱岐市は27日、公金取扱窓口業務で預かった計40万円超を横領したとして、市長事務部局の会計年度任用職員の女性（50）を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。市によると、女性は今年8月中旬から10月中旬にかけて19回にわたり、窓口で市民から受け取った現金を入金せず、帳簿への記載も行わずに計40万8200円を私的に流用した。「生活費に充てた」と話しているという。市民から「税の督促状が届いた」と連絡があり、