長崎県大村市は27日、海外から転入した国民健康保険加入者9人に対し、自己負担限度区分を誤って適用して63万7千円の過払いがあったと発表した。同日の市議会全員協議会で経緯を報告した。10月に他市から同様のケースについて問い合わせを受けた際に適用ミスに気付き、過去5年分を調査して判明したという。同市は「対象者に説明して返還をお願いしていく」としている。