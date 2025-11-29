大分市佐賀関の大規模火災の復興を支援しようと、福岡市中央区唐人町3丁目の正光寺は29、30日に本堂の天井画や庭園をライトアップする。参拝客からの拝観料を義援金に充てる。ライトアップは両日とも午後6時〜9時。2021年に完成した鳳凰（ほうおう）の天井画や見頃を迎えた庭園のモミジをライトで照らす。住職の行正純生さん（72）は「鳳凰は幸せを呼ぶとされる。佐賀関は大変な惨状だが少しでも手助けしたい」と話した。拝観