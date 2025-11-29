来年1月10日夜に福岡県筑後市熊野の熊野神社で催される伝統の火祭り「鬼の修正会（しゅじょうえ）」（県無形民俗文化財）で、大たいまつを奉納する助っ人を市観光協会が募集している。地域の担い手不足を補うため、遠方の参加者には無料で宿泊できるホテルの個室を用意する。